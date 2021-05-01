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В России подписан закон об ограничении строительства в местах обнаружения останков времен ВОВ

Кира Карон
00:00 01.05.2021
Путин ограничил стройку в местах обнаружения останков воинов времен Великой Отечественной войны.
В России подписан закон об ограничении строительства в местах обнаружения останков времен ВОВ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет в срок до трех месяцев вводить запрет на строительные и другие подобные работы в местах обнаружения останков или захоронений советских воинов времен Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Власти регионов России, согласно закону, обязаны утвердить перечень территорий, где проходили бои во время Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества.

Данное ограничение устанавливается до завершения мероприятий по эксгумации, но не более чем на три месяца. Владельцы таких земельных участков «обязаны не препятствовать деятельности» властей по исследованию и перезахоронению останков воинов, также необходимо передать в течение трех рабочих дней при обнаружении, старые захоронения или останки.

Ранее Владимир Путин подписал закон, в котором вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00.00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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