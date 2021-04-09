Закрыты школы и улицы: кадры бушующего урагана на Камчатке
По прогнозам местных синоптиков, такая погода продержится до конца дня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Камчатку в эти минуты рвет на части мощный ураган. Порывами ветра, а они достигают 30 метров в секунду, срывает обшивку зданий, рекламные щиты, металлические ограждения, уносит крыши.
Повсюду находятся поваленные с корнем деревья, линии электропередачи и оборванные провода. На берегу Авачинской губы все припаркованные машины лишились стекол. Их выбило камнями, которые ветер поднял с земли.
Местные власти отменили занятия в школах, закрыты несколько пострадавших улиц. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца дня.