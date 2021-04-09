В США раскрыли секретные данные о сотрудничестве лидера ИГИЛ* с американскими властями

В США вскрылись шокирующие детали о том, кто на самом деле руководит запрещенной группировкой ИГИЛ*. Новый лидер террористов Амир Мухаммед аль-Мауля, оказывается, работал на Вашингтон и был информатором.

Его задержали в Ираке еще в 2007 году, но, благодаря тому, что он выдавал американцам других боевиков и все детали готовящихся операций, отсидел он всего год. Причем, в лагере с хорошим условиями содержания. Затем террориста и вовсе выпустили на свободу.

Как пишет издание Washington Post, со ссылкой на обнародованные протоколы его допросов, задержанный знал устройство группировки в мельчайших деталях: он назвал рестораны, где обедали боевики, выдал номера телефонов террористов и сообщил сколько денег они зарабатывают.

Кроме того, аль-Мауля предоставил точные указания о том, как найти секретный штаб медиа-отдела ИГИЛ*. Несмотря на раскрытие этой информации, это не помешало ему возглавить организацию в 2019 году после того как был уничтожен бывший лидер аль-Багдади.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.