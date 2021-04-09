ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Центробанк с 9 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Нефтепромбанк». Об этом говорится на сайте регулятора.

«Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», - объяснил свое решение ЦБ.

Данные об операциях, которые обладают признаками совершения уголовных преступлений, будут переданы Центральным банком в правоохранительные органы.

Как сообщается, в денежно-кредитной организации назначили временную администрацию, которая будет действовать, пока не определят конкурсного управляющего или ликвидатора.

По информации ЦБ, эта кредитно-денежная организация по состоянию на 1 марта занимала 201 место в банковской системе России.