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На суше, в море и в воздухе: как проходит масштабная проверка боеготовности российских войск

Алексей Казанников
07:52 09.04.2021
Всего в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Десантники, артиллеристы, мотострелки, авиация и флот - по всей стране проходит масштабная проверка боеготовности. Ее в начале этой недели объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так, морпехи Тихоокеанского флота отработали комбинированную высадку - это когда группы высаживаются одновременно и с моря и с воздуха. Под прикрытием с воздуха морская пехота высаживается на землю. И сразу вступает в бой условным противником. На помощь первой группе воздушно-морских десантников приходит вторая. Она десантируются с АН-26-го, и можно наблюдать, как белые парашюты опускаются на фоне белоснежных гор и вулканов Камчатки.

«Подразделения морского десанта осуществляют высадку на незнакомой местности, и впервые десантно-штурмовой батальон выполнил десантирование в полном составе парашютным способом», - рассказал командующий войсками и силами на северо-востоке России Александр Юлдашев.

Настолько же зрелищно с неба десантируются БМД - летят тяжелые машины грациозно, приземляются, и тут же готовы к бою.

Так же, ни свет ни заря, по тревоге подняли и военнослужащих на Сахалине. Высшая степень боевой готовности: за считанные минуты тяжелая техника - уже в месте выполнения учебно-боевых задач, а стрелковое оружие и боеприпасы - в руках солдат.

Отдельное внимание - Восточному военному округу. Лично с инспекцией туда отправился начальник генерального штаба Валерий Герасимов и два заместителя министра обороны - Юнус-Бек Евкуров и Дмитрий Булгаков. Они заслушали доклад командующего округом и проверили объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

А в Кемеровской области, где весной еще даже не пахнет, сугробы скрывают под собой танки на полигоне Юргинский, где развернулись самые жаркие баталии. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожают позиции условного противника.

Здесь в ход идет миниатюрная, но уже заявившая о себе самоходная артиллерийская установка «Малка», а аккомпанируют ей старшие братья - реактивные системы залпового огня «Ураган» и самоходные гаубицы «Мста».

Проверка боеспособности касается всех родов и видов войск. Уральские летчики отработали  дозаправку топливом прямо в небе - сложнейший элемент авиационного мастерства.

Пуски ракет на полигоне уже в Курганской области отработали летчики бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Трудилась армейская авиация и в Ленинградской области. Боевые экипажи ракетно-пушечным огнем уничтожили бронетехнику условного противника. Ложные цели имитировали тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна. Только на первый взгляд это просто и красиво. На деле - ювелирная работа.

Проверяют боеготовность войск сейчас по всей стране - Тверская, Новосибирская, Кемеровская, Воронежская, Астраханская области, Забайкальский край и Бурятия.

Масштабная проверка боеспособности российских войск продлится с 6 по 30 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней в начале этой недели.

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