Задачи особой сложности: на Южном Урале стартовали три окружных этапа конкурсов АрМИ-2021

На Южном Урале стартовали окружные этапы трех конкурсов Армейских международных игр АрМИ-2021: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» среди танковых и мотострелковых заводов, а также «Снайперский рубеж» среди военных снайперских подразделений.

Сразу после церемонии открытия соревнований начался первый этап «Танкового биатлона». В состязаниях участвуют лучшие танковые взводы 2-ой гвардейской и 41-ой армий.

По условиям этапа командам нужно преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями. Трасса оборудована боевыми дорожками, а также тремя участками для стрельбы и выполнения огневых задач.

Экипажи последовательно выполняют стрельбы из танковой пушки по мишени «Танк» на дальности до 1800 м, зенитно- и спаренного пулемета по целям «Вертолет», «ПТУР». Отмечается, что особую сложность представляет третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, состоящей из трех мишеней, имитирующих живую силу и артиллерийские орудие. Для определения установок для стрельбы командиру танкового взвода придается расчет с беспилотным летательным аппаратом.

Состязания завершатся в субботу, 10 апреля, финальной эстафетой танковых заводов. По итогам состязаний определится состав команды, которая представит Центральный военный округ (ЦВО) на Всеармейском этапе танкового биатлона.