Есть жертвы: в Подмосковье столкнулись КамАЗ и маршрутка
Авария произошла около пяти утра на автодороге Щелково - Фрязино.
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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Щелковском районе Московской области, один человек скончался, четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
«Около 05:00 мск на автодороге Щелково - Фрязино произошло ДТП с участием двух транспортных средств - маршрутки "Газель" и грузового автомобиля "Камаз". В результате попутного столкновения один человек погиб, еще четверо пострадали», - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится полиция, обстоятельства аварии выясняются.