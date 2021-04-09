В стране и мире Есть жертвы: в Подмосковье столкнулись КамАЗ и маршрутка Анна Назайкина Авария произошла около пяти утра на автодороге Щелково - Фрязино. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Маршрутка столкнулась с грузовиком в Щелковском районе Московской области, один человек скончался, четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. «Около 05:00 мск на автодороге Щелково - Фрязино произошло ДТП с участием двух транспортных средств - маршрутки "Газель" и грузового автомобиля "Камаз". В результате попутного столкновения один человек погиб, еще четверо пострадали», - говорится в сообщении. На месте происшествия находится полиция, обстоятельства аварии выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика