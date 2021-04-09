Мощный пожар охватил цех по производству дроби в Волгограде: видео

Цех по производству дроби загорелся в Волгограде на площади 1,8 тысяч кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре в здании по улице Смоленской поступил спасателям в 01:20 мск. Загорелась деревянная обшивка кровли цеха. Угрозы распространения огня нет, отметили в ведомстве.

«Погибших и пострадавших также, предварительно, нет, информация уточняется», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

На месте работают 56 человек и 14 единиц техники, добавили в МЧС.