Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ракеты и тепловые ловушки: авиация ЗВО отработала уничтожение колонны бронетехники «противника» под Петербургом

Анна Касаткина
06:32 09.04.2021
В учениях принимали участие многоцелевые вертолеты Ми-8МТШ, ударно-боевые Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Бронетехнику условного противника уничтожили в рамках контрольной проверки войск боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. В учении приняли участие более десяти многоцелевых вертолетов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолетов Ми-24, а также Ми-28 «Ночной охотник».

Экипажи отдельного вертолетного полка, совершив перелеты с аэродрома базирования «Пушкин» на полигон Кинисеппский в Ленинградской области, выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению колон бронетехники «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 метров.

Помимо этого, отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегающей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:32 Армия
Видео
Ракеты и тепловые ловушки: авиация ЗВО отработала уничтожение колонны бронетехники «противника» под Петербургом
05:16 Армия
Видео
На Камчатке 600 морпехов десантировались с парашютом из четырех самолетов: видео
04:48 В стране и мире
Видео
От Москвы до Иркутска: весенние потопы пришли сразу в несколько регионов России
03:26 ОПК
В России завершился первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя
02:47 В стране и мире
Синоптики рассказали, когда в Россию придет майская погода
Популярное
Популярное
Тулеев раскрыл тайну кузбасского «снежного человека»
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Блогер Эдвард Бил не сдержал эмоций, рассказывая о ДТП на Садовом
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.