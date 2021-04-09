Ракеты и тепловые ловушки: авиация ЗВО отработала уничтожение колонны бронетехники «противника» под Петербургом

Бронетехнику условного противника уничтожили в рамках контрольной проверки войск боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. В учении приняли участие более десяти многоцелевых вертолетов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолетов Ми-24, а также Ми-28 «Ночной охотник».

Экипажи отдельного вертолетного полка, совершив перелеты с аэродрома базирования «Пушкин» на полигон Кинисеппский в Ленинградской области, выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению колон бронетехники «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 метров.

Помимо этого, отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегающей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.