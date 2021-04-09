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От Москвы до Иркутска: весенние потопы пришли сразу в несколько регионов России

Анна Касаткина
04:48 09.04.2021
Из-за резкого подъема воды в Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации.
От Москвы до Иркутска: весенние потопы пришли сразу в несколько регионов России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В регионах России осложняется ситуация с весенними паводками. Подтоплены  дома и дороги, людей эвакуируют из опасных районов.

В Иркутской области из-за резкого подъема воды объявили режим чрезвычайной ситуации - уровень реки выше критического на десять сантиметров. Полностью подтоплены несколько домов в одном из крупных поселков. Людей перевезли их на лодках в безопасное место. Спасательные бригады патрулируют улицы, которые полностью покрыты водой и оказывают помощь тем, кто остался.

Поднялся и уровень рек Дон, Волга, Ока. В Рязанской области ввели режим повышенной готовности. Затоплен участок одной из дорог, общественный транспорт направили в обход опасной зоны. Под угрозой затопления находятся населенные пункты. В Тульской области перекрыты некоторые мосты.

Непростая обстановка и в Подмосковье - в Луховицком районе жителям скоро придется добираться до своих домов на спецтехнике. Машины едут в воде по двери. На месте работает штаб по контролю за паводком, как предупреждают в МЧС, положение может ухудшиться.

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