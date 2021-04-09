Названы заболевания, которые можно определить по запаху

Кожа является глобальным фильтром, через который организм выводит ненужные ему вещества, а потому ее состояние может многое рассказать о здоровье человека. В частности, на наличие патологий указывает специфический запах кожных покровов, рассказала «Звезде» врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, при нарушении метаболизма на уровне клетки, на уровне органов и систем этот фильтр даст знать о том, что существует некая «поломка» внутри организма.

«Например, при нарушении метаболизма, связанного с накопительством токсических веществ кето-продуктов, то есть тех, которые закисляют организм, кожа может иметь специфический запах кислого, и организм будет сигнализировать о том, что фильтрация этих кислых продуктов у него нарушена», - рассказала Лазуренко.

В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира, уточнила специалист.

Появление необычного запаха у кожи может свидетельствовать и о развитии сахарного диабета, предупредила собеседница.

«Мы чувствуем специфический кисло-сладкий запах, который сигнализирует о том, что идут распадные процессы, связанные с нарушением углеводного обмена», - пояснила она.

Доктор подчеркнула, что важен и внешний вид кожи - в нормальном состоянии она имеет ровную структуру, отсутствует акне. Если же высыпания появились, то по их локализации можно определить, какие органы и системы организма нуждаются в повышенном внимании.

«Если это нижняя часть лица, подбородок, не лишним будет проверить желудочно-кишечный тракт. Если мы говорим про нижнечелюстную область лица - не лишним будет проверить половые гормоны», - отметила Лазуренко.

Существует и такой специфический маркер, как изменение кожного рисунка, добавила специалист.

«Так, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях, на коленях можно увидеть специфические изменения, окрашивания кожного покрова - оно становится более темным и более грубым на ощупь», - объяснила врач.

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