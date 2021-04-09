Мощь артиллерии: военнослужащие уничтожили «врага» из САУ «Малка» на учениях под Кемерово

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили позиции условного противника из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Учения прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Военнослужащим артиллерийского соединения необходимо было ликвидировать скопление бронетанковой техники, живую силу и высокоточные бетонные укрепления «противника» на расстоянии более 30 км.

Расчеты САУ «Малка» выдвинулись в назначенный район и нанесли удары по позициям. Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые вели в небе доразведку и корректировку поражения целей в режиме реального времени. Для решения учебно-боевой задачи также были использованы реактивные системы залпового огня «Ураган» и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Учения проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.