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В Азербайджане стартовала международная акция «Сад памяти»

Роман Захаров
21:30 09.04.2021
Международная команда Волонтеров 75-летия Победы в Азербайджане приняла эстафету у Республики Молдавия и передала эстафету Республике Узбекистан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международная команда волонтеров 75-летия Победы в Азербайджане высадила первые 150 деревьев в городе Баку в рамках акции «Сад памяти». В планах у активистов провести мероприятие еще в нескольких городах республики.  

Целью Международной Акции «Сад памяти» является высадка 27 миллионов деревьев по всему миру. Двадцать семь миллионов человек отдали свои жизни за наше спокойное будущее в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Наш долг - сохранить и передать эту память следующим поколениям.

Организаторами акции в Азербайджанской Республики выступили: Международная команда Волонтеров 75-летия Победы в Азербайджане и Землячество казаков в Азербайджане.

Почетными гостями стали: представители посольства РФ в Азербайджане; сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане; Организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана при президенте АР; представители исполнительной власти города Баку; сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В 2020 году акция была проведена в 85 субъектах РФ и в более чем в 50 странах мира. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в мероприятии приняли участие более 300 тысяч человек.

Международная команда Волонтеров 75-летия Победы в Азербайджане приняла эстафету у Республики Молдавия и передала эстафету Республике Узбекистан.

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