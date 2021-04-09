«Волонтеры Победы» из Молдавии присоединились к акции «Сад памяти»

Сегодня «Волонтеры Победы» Республики Молдавия присоединились и провели международную акцию «Сад памяти». Мероприятие прошло в парке Долина Роз.

«Волонтеры Победы» по всему миру выступили с инициативой создать каждому, кто одержал Победу, живой памятник: высадить по всей стране деревья, в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Молдавские волонтеры высадили 100 саженцев миндаля, липы и клена в память о героях освободителях.

А акция не смогла бы состояться без поддержки администрации сектора Ботаника в Кишиневе и Российского центра науки и культуры.

Молдавия приняла эстафету от Республики Армения и передала ее Азербайджану.