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«Волонтеры Победы» из Молдавии присоединились к акции «Сад памяти»

Роман Захаров
21:00 09.04.2021
Молдавия приняла эстафету от Армении и передала ее Азербайджану.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня «Волонтеры Победы» Республики Молдавия присоединились и провели международную акцию «Сад памяти». Мероприятие прошло в парке Долина Роз.

«Волонтеры Победы» по всему миру выступили с инициативой создать каждому, кто одержал Победу, живой памятник: высадить по всей стране деревья, в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Молдавские волонтеры высадили 100 саженцев миндаля, липы и клена в память о героях освободителях.

А акция не смогла бы состояться без поддержки администрации сектора Ботаника в Кишиневе и Российского центра науки и культуры.

Молдавия приняла эстафету от Республики Армения и передала ее Азербайджану.

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