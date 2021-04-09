В Архангельске прошел организованный «Юнармией» образовательный форум

С 7 по 9 апреля в Архангельске прошел образовательный форум «Юнармия: #СТАРТГОДАРЕГИОНОВ». О важности взаимодействия регионов внутри Движения заявил 19 декабря 2020 года на Пятом внеочередном слете в Национальном центре управления обороной Никита Нагорный, которого тогда избрали новым начальником Главного штаба.

Площадка в Архангельске собрала представителей самой массовой и популярной военно-патриотической организации со всей России. Торжественное открытие прошло в здании правительства Архангельской области. Затем, уже в парке «Патриот», состоялась дискуссия на тему «Воспитание гражданина и патриота», с участием первого заместителя начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», директора АНО «Авангард» Дарьи Борисовой; первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Алексея Цыганкова; генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова и других. Модератором дискуссии выступил заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮнармиЯ» Антон Кузнецов.

Цель форума - создание механизмов и инструментов продвижения ценностей военно-патриотического воспитания граждан России через распространение передового опыта и практик Движения «Юнармия».

Для повышения компетенций участников Движения и обмена опытом начальников региональных штабов проведена работа четырех секций: «Привлечение средств и ресурсов», «Организация работы в информационном поле», «Патриотизм», «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и распространения молодежных деструктивных субкультур».

Завершился форум 9 апреля. В финале участники представили проекты, разработанные по итогам работы четырех секций, и презентовали план реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В этом году «Юнармия» отмечает юбилей - пять лет со дня основания Движения. За это время в 85 субъектах России открылось более 2 000 местных отделений и насчитывается почти 23 000 юнармейских отряда. Представительства Движения созданы при посольствах и российских школах за рубежом - в США, Италии, Анголе, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии.

В «Юнармию» вступили уже более 785 000 человек. Это дети и подростки, которые ежедневно занимаются в различных кружках и секциях, изучают историю и участвуют в патриотических акциях.