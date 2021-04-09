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Шашлычный сезон: жителям Подмосковья напомнили об опасности майских праздников

Ян Брацкий
22:54 09.04.2021
Поставить прививку от COVID-19 можно в одном из 200 пунктов вакцинации в Подмосковье, для этого понадобится паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Шашлычный сезон: жителям Подмосковья напомнили об опасности майских праздников
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности прививки от коронавирусной инфекции. Без нее, предупредил губернатор, в майские праздники можно оказаться в больнице, цитирует Воробьева «360».

«Впереди теплые выходные - весна наступает и радует нас. Но, честно говоря, есть и переживания: госпитализация у нас снизилась, но сказать, что койки пустые, к сожалению, мы пока не можем», - констатировал Воробьев.

В качестве правильного примера, губернатор Подмосковья привел города, в которых люди массово прививаются и там статистика заболеваемости неуклонно идет на спад.

«Цель моего обращения - еще раз предложить, попросить вас на выходных с близкими, семьей обсудить важность вакцинации. Если вы пока не сделали прививку и по-прежнему думаете, есть реальный шанс заболеть, оказаться в больнице. То есть вместо майских праздников и выходных, которых мы ждем, оказаться на койке», - добавил глава региона.

В Московской области открыты и работают более 200 пунктов вакцинации, расположенные в поликлиниках и в торговых центрах. Записаться на прививку можно по номеру 122, напомнил Воробьев. Для процедуры понадобится паспорт, полис и СНИЛС.

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