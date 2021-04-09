Преодолевая время и земное притяжение: как «Юрий Гагарин» снова оказался в космосе

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя человека, открывшего космическую эру. Таким образом, через 60 лет «Юрий Гагарин» снова в оказался космосе. Полет этого аппарат к МКС прошел по укороченной схеме: стыковка с модулем «Рассвет» произошла через три часа после старта.

После проверки герметичности отсеков у переходного люка гостей с Земли встретил командир экипажа МКС Сергей Рыжиков. Теперь на орбите 10 космонавтов. Великолепную семерку дополнили астронавт НАСА Марк Ванде Хай, россияне Петр Дубов и Олег Новицкий, который сразу после перехода на МКС поговорил по видеосвязи со своим сыном.

Экипаж привез на МКС скафандр «Мечтатель», украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. Также космонавты взяли с собой прибор для продолжения поисков трещины в российском сегменте станции.

Но одна из главных задач - провести подготовку к стыковке нового российского модуля, старт которого запланирован на июль.

«Работ по интеграции модуля "Наука" предстоит много. Работа, два выхода в космос для интеграции этого модуля, значительное увеличение российского сегмента в плане площадей для работы - еще одно спальное место для члена экипажа», - объяснил командир основного экипажа Герой России Олег Новицкий.

Для россиянина Петр Дуброва это первый полет в жизни. И продлится он почти год. Прямо на орбите ему предстоит обеспечивать процесс съемок первого художественного фильма в невесомости. Кстати, бортинженер подготовился к встрече Дня Победы в космосе.

«Вещи из дома личные взял, медали дедушки и бабушки - участников ВОВ, фото родных и вымпелы, и маленькую игрушку которую сделала племянница», - рассказал Дубов.

Во время 65-й экспедиции на МКС космонавтам предстоит десятый раз выйти в открытый космос и провести полсотни научных экспериментов.