Беспрецедентная эскалация: к чему приведет агрессия Киева в Донбассе

Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с главой Украины Владимиром Зеленским, который накануне побывал в Донбассе. Он примет участие в заседании двустороннего Стратегического Совета высокого уровня.

Эскалацию напряженности на юго-востоке Украины в Кремле сегодня назвали беспрецедентной и заявили, что Москва защитит своих граждан в случае войны. Звуки сирены на Донбассе - оповещения МЧС, которое готовит население к возможным серьезным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

Донбасское турне украинского президента в самом Донецке вызывает лишь опасения. Более того, за этим визитом остался незамеченным приезд на линию разграничения американских военных. Делегацию возглавила атташе по вопросам обороны, полковник Британи Стюарт. Она осмотрела оружие и пообщалась с украинскими военными. Ситуацию в Донбассе сегодня вновь прокомментировали в Кремле.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем говорил президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случилось», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В последнее время Киев все чаще говорит о вступлении в НАТО и появление американских военных в Донбассе явно не случайно. Сегодня США уведомили Турцию, что два их военных корабля пройдут в Черное море. Это не похоже на простой дружеский визит и как уверены в нашем МИДе, такие действия вряд ли приведут к решению проблемы Донбасса.

«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», - предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас реальность происходящего на линии разграничения расходится со словами Зеленского о необходимости мирного урегулирования конфликта. Но почему то как раз с позиций в районе Авдеевки, которые он посещал, сегодня гремят выстрелы. Согласно отчету ОБСЕ, наблюдатели сегодня снова не смогли поднять в воздух беспилотник в Степановке из-за украинских систем глушения. А вот патрулям удалось вычислить 16 дополнительных гаубиц, которые в нарушении договоренностей ВСУ подтянули к линии фронта.

«На всех позициях, которые посещал верховный главнокомандующий Украины, развешены лозунги и флаги, один из них вывешен на позициях оккупантов в Марьинке и попал сегодня в объектив наших камер на передовой. Правда развешенная тряпка оказалась флагом Вермахта нацисткой Германии, как говорится, какая страна, такие и флаги», - отметил представитель командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Визит Зеленского на передовую бойцы ВСУ отметили обстрелом поселка Веселый, где этим утром рвались боеприпасы, запрещенные минскими соглашениями.

«Мы находимся на северной окраине города Донецка, в поселке Веселый. Вчера в 07:43 он снова был обстрелян минометными минами 120-мм калибра - это тяжелое вооружение, которое запрещено минскими договоренностями», - напомнил депутат Народного Совета Александр Куренков.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня предостерег официальный Киев от любых военных авантюр. С его слов, защитники самопровозглашенной республики готовы дать отпор агрессору. Никто из окопов не уйдет, а при необходимости - бойцы ДНР пойдут в атаку, отметил Пушилин.