Удар «Иглой»: зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отразили более 80 атак условного противника

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Оренбургской области отразили более 80 атак условного противника.

По замыслу тактических действий, условный противник периодически наносил авиационные удары по району сосредоточения войск, используя беспилотники и крылатые ракеты. Военнослужащие совершили марш и развернули ЗРК «Бук-М2», операторы комплексов захватили цели и уничтожили авиацию «неприятеля» электронными пусками. Расчеты ПЗРК «Игла» выполнили задачи по отражению атак дронов «врага».

Учения состоялись в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В них приняли участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.