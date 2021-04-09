Умер рэпер DMX

В США в возрасте 50 лет умер рэпер Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX. Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на семью артиста.

По информации издания, причиной смерти исполнителя могла стать передозировка наркотиками.

Проблемы со здоровьем из-за употребления запрещенных веществ DMX испытывал и раньше. Так, 2 апреля стало известно о госпитализации Симмонса после того, как он упал в обморок. Как позже выяснили врачи, у исполнителя случился инфаркт, вызванный употреблением наркотиков.