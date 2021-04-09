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Российские миротворцы обеспечили безопасность во время ремонтных работ на газовой магистрали вблизи Шуши

Роман Захаров
19:00 09.04.2021
Также в течение недели, совместно с Русской гуманитарной миссией, миротворческим контингентом РФ было проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Степанакерт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал представитель Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин.

«За прошедший период нарушений режима прекращения огня отмечено не было. Со 2 апреля обеспечено безопасное прохождение двадцати четырех автомобильных колонн ВС Азербайджана: шестнадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно», - сказал он.

По запросу азербайджанской стороны, российским автомобильным транспортом 6 апреля была обеспечена перевозка очередной партии гуманитарного груза общим весом 145 тонн по маршруту Степанакерт - Мадагиз - Кельбаджар. Всего с начала 2021 года гуманитарными колоннами российских миротворцев по запросу Азербайджана в Кельбаджарский район было перевезено около 2100 тонн гуманитарных грузов.

«Пятого апреля по обращению местных жителей обеспечено сопровождение 300 паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк, Амарас и обратно», - добавил Перепелкин.

Кроме того, российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1 684 здания, 597 километра дорог, очищено 1 946 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 473 взрывоопасных предметов. Обеспечена безопасность проведения ремонтно-восстановительных работ на поврежденном участке газовой магистрали вблизи города Шуша.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста, с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих.

В течение недели, совместно с Русской гуманитарной миссией, миротворческим контингентом проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Степанакерт, в ходе которых местному населению передано более одной тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктовых наборов.

«Сейчас мы находимся в населенном пункте Пиджамал Аскеранского района, где вы можете наблюдать, как миротворцы проводят адресную гуманитарную акцию в виде помощи нуждающимся мирным жителям данного населенного пункта», - уточнил Дмитрий Перепелкин.

С момента развертывания миротворческого контингента, на постоянной основе проводится работа по восстановлению социально-значимых объектов и оказанию гуманитарной помощи на всей территории Нагорного Карабаха. Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

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