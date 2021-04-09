Спорт Капитана ХК «Авангард» Емелина выписали из реанимации Олеся Степакова В понедельник стало известно, что Алексей Емелин госпитализирован из-за травмы нижней части тела, которую он получил во время матча 3 апреля. Во вторник хоккеиста госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Состояние капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина улучшилось, он выписан из реанимации НИИ им. Склифосовского. Сообщается на официальном сайте омского клуба. «Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике», – говорится в сообщении. В клубе отметили, что поддерживают связь с Алексеем и пожелали ему скорейшего выздоровления. В понедельник стало известно, что капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин госпитализирован из-за травмы нижней части тела, которую он получил во время матча 3 апреля. Во вторник его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика