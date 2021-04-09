Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность сохранения режима Черноморских проливов по конвенции Монтре

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал важность сохранения действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтре, в связи со строительством Турцией Стамбульского канала. Сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор, сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум. В свою очередь, глава МИД Турции Чавушоглу подчеркнул, что данный проект не направлен на отказ Турции от конвенции Монтре.

Еще в 2011 году, Эрдоган, занимая пост премьера страны, впервые обозначил возможность строительства нового канала между Черным и Мраморным морями, в обход Босфора, который может стать крупнейшим транспортным проектом в истории республики.

Конвенция Монтре 1936 года - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтре (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Согласно документу торговые корабли любых государств имеют право проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, при этом для военных судов установлены определенные ограничения по классу и сроку пребывания. Так, корабли нечерноморских стран имеют право находится в Черном море не дольше 21 дня.