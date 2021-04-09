Крупнее не найдете: самые тяжелые серийные вертолеты в мире готовятся к Параду Победы в Подмосковье

В День Победы над Красной площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов. В том числе и стратегические бомбардировщики Дальней авиации. Воздушная часть парада самая зрелищная. Экипажи ракетоносца Ту-160 и крылатого танкера Ил-78 отработали элемент дозаправки, который будет показан в небе над Москвой 9 мая.

Авиапарад в столице впервые откроет боевая тройка Ми-26, самых больших серийных вертолетов в мире.

Яркое солнце и безоблачное небо - идеальные погодные условия для воздушной тренировки. Вертолет Ми-26 - самый крупный серийный в мире.

Впервые на Параде Победы воздушный строй возглавят сразу три таких вертолета. «Сиянием» его называют на Западе, и неудивительно - винтокрылого исполина еще никому не удалось затмить.

По своим размерам этот вертолет вне конкуренции - абсолютный рекордсмен среди серийных машин. Его грузоподъемность - до 20 тонн, здесь можно перевозить и самоходные гаубицы, и боевые машины десанта, и пожарные машины. А пока в грузовом отсеке расположены дополнительные баки с топливом.

А топливо эти могучие силовые установки расходуют минимально - при полной заправке в 12 тонн дальность полета составляет 800 километров. Куда сложнее выдержать идеально ровный строй, фиксируя каждый воздушный порог на пути.

«Во время полета экипажу не до разговоров. Командир управляет штурвалом, у второго пилота на ноге зафиксирована карта с точными координатами маршрута», - поделился командир экипажа вертолета Ми-26 Анатолий Афиногеев.

Расстояние между лопастями винтов вертолетов в боевом порядке − около 10 метров. На скорости 180 километров в час самая сложная задача - сохранить на протяжении полета одинаковую дистанцию, ведь вертолеты, в отличие от истребителей, более чувствительны к ветру.

«Кто в правом летит ряду, кто в левом, а кто в центре, решают командиры еще на земле. Те же «Ночные охотники» Ми-28, идентичны друг с другом по конструкции, а вот по характеру, как говорят пилоты, разные», - отметил летчик пилотажной группы «Беркуты» Дмитрий Миняйло.

Девятого мая 23 вертолета поставят в один строй. Они откроют авиационную часть парада. Но какие элементы зрители увидят в небе, летчики пока держат в тайне.