Путин обсудил с Совбезом РФ информационный обмен с другими странами
По словам президента России, в современных условиях это является крайне важным направлением деятельности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ вопрос информационного обмена с иностранными партнерами в разных сферах.
«Поговорим сегодня о вопросах информационного обмена, проблемах распространения информации, в том числе и в работе с нашими иностранными партнерами по этому направлению», - сказал глава государства в начале мероприятия.
Президент добавил, что в современных условиях это является крайне важным направлением деятельности. Представляющими взаимный интерес вопросами Путин назвал вопросы безопасности, экологии и борьбы с эпидемиями.