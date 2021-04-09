В стране и мире Путин обсудил с Совбезом РФ информационный обмен с другими странами Роман Захаров По словам президента России, в современных условиях это является крайне важным направлением деятельности. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ вопрос информационного обмена с иностранными партнерами в разных сферах. «Поговорим сегодня о вопросах информационного обмена, проблемах распространения информации, в том числе и в работе с нашими иностранными партнерами по этому направлению», - сказал глава государства в начале мероприятия. Президент добавил, что в современных условиях это является крайне важным направлением деятельности. Представляющими взаимный интерес вопросами Путин назвал вопросы безопасности, экологии и борьбы с эпидемиями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика