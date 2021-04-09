Армия Малые ракетные корабли ЧФ «Грайворон» и «Вышний Волочек» провели стрельбы в рамках контрольной проверки Ян Брацкий Точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий «вражеский» корабль. © Фото: topwar.ru Читайте нас на: Малые ракетные корабли (МРК) «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море по надводным целям. Учения состоялись в рамках контрольной проверки итогов зимнего периода обучения. В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По легенде учений, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Разведданные с беспилотного летательного аппарата из состава Морской авиации и ПВО ЧФ были переданы отряду малых ракетных кораблей в море. При получении вводной, «Грайворон» и «Вышний Волочек» совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика