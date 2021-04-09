Мощь и грация «Синей птицы»: уникальный вездеход для эвакуации космических аппаратов показали на видео

Легендарный советский вездеход для поиска космических экипажей будет выставлен в музейном комплексе в Верхней Пышме накануне Дня космонавтики. Речь идет об автомобиле-амфибии ЗИЛ-49061, представляющем уникальное семейство внедорожников.

Серия этих машин была спроектирована специально для поиска и эвакуации экипажей космических кораблей в труднодоступной местности. Данные автомобили уже почти 50 лет сопровождают все старты и приземления космонавтов.

Вездеход имеет ярко-синюю окраску, благодаря чему его хорошо видно и в пустыне, и в степи, и на снегу. За свою расцветку он получил прозвище «Синяя птица».

В период с 1975 по 1991 годы было произведено всего 30 таких автомобилей. Стоит отметить, что каждая машина была собрана вручную, а некоторые детали для двигателей «Синих птиц» и вовсе изготавливали поштучно.

В экспозиции музея уже есть грузовой вариант «Синей птицы», на котором эвакуируют спускаемый аппарат. В субботу, 10 апреля, гости музейного комплекса в Верхней Пышме смогут увидеть и пассажирскую версию этой легендарной серии: именно в таких машинах космонавты проводят первые часы после возвращения на Землю. Данные транспортные средства оборудованы спальными местами, медицинско-спасательными средствами, климатической установкой, а также имеют запас воды и продовольствия на несколько суток.

Накануне Дня космонавтики, отмечаемого в России 12 апреля, гости музея смогут познакомится с оборудованием и снаряжением аварийно-спасательного подразделения. Его специалисты покажут световую башню, надувные плоты, жилеты и бензорезы, а также разобьют временный палаточный лагерь с медицинским пунктом. Кроме того, посетители музейного комплекса смогут увидеть подлинную медаль академии наук СССР, которую в 1961 году вручили Юрию Гагарину.