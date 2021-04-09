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Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека

Светлана Иванова
17:18 09.04.2021
Homo erectus, которых считают первыми людьми, не обладали навыками речи и создания сложных инструментов.
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
© Фото: Johannes Plenio, Unsplash
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Человечество стало использовать сложный язык для общения и продвинулось в изготовлении инструментов на сотни тысяч лет позже, чем считалось ранее. К соответствующим выводам пришла антрополог из Цюрихского университета Марсия Понсе де Леон.

Исследователь изучила останки представителей Homo erectus, или дманисских гоминидов, которых относят к первым людям, покинувшим Африку между 1,85 и 1,77 миллиона лет назад. Эндокасты представителей Homo erectus нашли в 1990-х годах в Грузии. Просканировав реплики нижней части мозговых оболочек четырех мужчин и одной женщины, антрополог сравнила параметры черепов гоминидов и современных людей.

Понсе де Леон обратила внимание на различие в строении коронарного шва и прецентральной борозды Homo erectus и Homo sapiens. Оказалось, что коронарный шов и прецентральная борозда у современных людей сдвинуты, благодаря чему лобные доли получают больше пространства, пишет Science.

Строение мозга Homo erectus, в свою очередь, сопоставимо со строением мозга современных человекообразных обезьян и австралопитеков. Лобная доля, расположенная в передней части, отвечает за способности к рассуждениям, речь, познавательные и двигательные навыки, поэтому ученые сделали выводы, что Homo erectus не обладали навыками речи и создания сложных инструментов.

Проанализировав расположение коронарного шва и прецентральной борозды в эндокастах 34 других окаменелостей Homo различных видов, антрополог определила примерное время изменения строения мозга, указывающего на проявление протоязыка. Моментом качественного перехода исследователь назвала 1,5 миллиона лет назад.

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