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Панков: от фальсификации истории спасут только научные знания и достоверные источники

Иван Петров
15:38 09.04.2021
Олимпиада была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Вопросы касались предвоенного периода, обороне Брестской крепости, Московской битве, и не только. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков посетил церемонию награждения VI Международной олимпиады по военной истории. Она состоялась в Военном институте Железнодорожных войск и военных сообщений.

«Сегодня в мире предпринимаются активные попытки фальсификации исторических событий. И только научные знания и изучение достоверных источников помогают нам объективно разобраться в самых сложных вопросах, служат основой для воспитания истинных патриотов своего Отечества», - сказал Панков там.

Замминистра связал подготовку к Олимпиаде и способность правильно интерпретировать исторические факты, понимать их влияние на современность. 

«Победили сильнейшие, но побежденных среди вас нет!», - подвел итог Панков. 

Первое место заняла команда России - курсанты Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, которым противостояли команды из Белоруссии (2 место) и Армении (3 место). 

В личном первенстве первое место занял курсант Военной академии материально-технического обеспечения Александр Дзюба, второе заняла Валерия Полицина, курсант Военной академии Белоруссии. Третье досталось Инге Епремян, курсанту армянского Военного университета имени Саргсяна.

Олимпиада была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Вопросы касались предвоенного периода, обороне Брестской крепости, Московской битве, и не только. 

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