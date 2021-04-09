Армия Панков: от фальсификации истории спасут только научные знания и достоверные источники Иван Петров Олимпиада была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Вопросы касались предвоенного периода, обороне Брестской крепости, Московской битве, и не только. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков посетил церемонию награждения VI Международной олимпиады по военной истории. Она состоялась в Военном институте Железнодорожных войск и военных сообщений. «Сегодня в мире предпринимаются активные попытки фальсификации исторических событий. И только научные знания и изучение достоверных источников помогают нам объективно разобраться в самых сложных вопросах, служат основой для воспитания истинных патриотов своего Отечества», - сказал Панков там. Замминистра связал подготовку к Олимпиаде и способность правильно интерпретировать исторические факты, понимать их влияние на современность. «Победили сильнейшие, но побежденных среди вас нет!», - подвел итог Панков. Первое место заняла команда России - курсанты Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, которым противостояли команды из Белоруссии (2 место) и Армении (3 место). В личном первенстве первое место занял курсант Военной академии материально-технического обеспечения Александр Дзюба, второе заняла Валерия Полицина, курсант Военной академии Белоруссии. Третье досталось Инге Епремян, курсанту армянского Военного университета имени Саргсяна. Олимпиада была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Вопросы касались предвоенного периода, обороне Брестской крепости, Московской битве, и не только. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика