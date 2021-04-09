В стране и мире ЗВО: в результате задымления в Военно-космической академии в Петербурге никто не пострадал Ян Брацкий Задымление было оперативно ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Девятого апреля в одном из хозяйственных помещений учебного корпуса Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге дежурной службой вуза было выявлено задымление. Силами пожарных расчетов задымление ликвидировано. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной задымления могла стать неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика