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ЗВО: в результате задымления в Военно-космической академии в Петербурге никто не пострадал

Ян Брацкий
14:48 09.04.2021
Задымление было оперативно ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал.
ЗВО: в результате задымления в Военно-космической академии в Петербурге никто не пострадал
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Девятого апреля в одном из хозяйственных помещений учебного корпуса Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге дежурной службой вуза было выявлено задымление.

Силами пожарных расчетов задымление ликвидировано. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной задымления могла стать неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

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