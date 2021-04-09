Начальник Генштаба Герасимов проверил боеготовность Приморья

Начальник Генштаба ВС России, Валерий Герасимов, проинспектировал соединения и части ВВО, дислоцированные в Приморском крае.

Это произошло в рамках запланированной контрольной проверки за зимний период обучения, которая проводится во всех военных округах и на Северном флоте.

Помимо проверки, Герасимов вместе с членами возглавляемой им комиссии возложил цветы к подножию памятника Герою России, генерал-лейтенанту Валерию Асапову, который находится на аллее Славы штаба 5-й общевойсковой армии.

Сама проверка отличается особым вниманием к тому, как соблюдаются требования безопасности, насколько сохранно оружие и боеприпасы. Предпринимаются усилия, чтобы исключить случаи нанесения ущерба собственности - как государственной, так и частной или муниципальной.



