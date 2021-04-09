Ученые связали прием солнечных ванн со снижением смертности от коронавируса

Повышенное воздействие солнечных лучей, в частности, UVA, снижает уровень смертности от коронавируса. К такому вводу пришли исследователи из Эдинбургского университета, проведя соответствующее исследование.

В ходе работы ее авторы отследили процент смертности от COVID-19 среди населения в регионах зависимости от разного уровня ультрафиолета.

В частности, ученые проанализировали показатели смертности от коронавирусной инфекции в континентальной части США и северных территориях страны в период с января по апрель 2020 года, пишет Daily Star.

Оказалось, что в более солнечных районах люди от COVID-19 умирали реже. Похожие результаты продемонстрировали и аналогичные исследования в Англии и Италии.

По мнению ученых, эффект объясняется способностью солнечного света не только восполнять уровень витамина D в крови, но и стимулировать выработку кожей оксида азота. Это вещество, как продемонстрировали лабораторные испытания, блокирует способность коронавируса к размножению.

Стоит отметить, что наибольший эффект наблюдался на людях со светлой кожей.