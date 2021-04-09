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На Камчатке 600 морпехов десантировались с парашютом из четырех самолетов: видео

Иван Линдеманн
05:16 09.04.2021
После успешного десантирования морские пехотинцы в составе подразделений отработали тактические действия по захвату и удержанию назначенного рубежа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На Камчатке в рамках итоговой проверки за зимний период обучения прошел заключительный этап двухстороннего батальонного тактического учения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России. В ходе маневров морские пехотинцы отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с высадкой комбинированного морского и воздушного десантов.

Высадка батальона морской пехоты, усиленного реактивной артиллерией, осуществлялась с больших десантных кораблей «Адмирал Невельской», «Пересвет» и «Ослябя». 

Разминирование, захват и удержание участка прибрежной полосы до подхода основных сил обеспечивали боевые пловцы при поддержке звена вертолетов Ка-29, Ми-8АМТШ и боевых тактических групп на скоростных плавсредствах.

Уникальность учений состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из 4 самолетов Ан-12 и Ан-26. Самолеты выполнили по 4 вылета, обеспечив высадку 600 десантников на незнакомую площадку приземления. После успешного десантирования морские пехотинцы в составе подразделений отработали тактические действия по захвату и удержанию назначенного рубежа.

Всего в учениях на различных этапах было задействовано около 1400 военнослужащих и более 250 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника инженерного обеспечения.

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