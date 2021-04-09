СМИ: полиция задержала администратора «Глаза Бога» в связи с попыткой взлома баз данных Сбербанка

СМИ сообщают, что полицейские задержали администратора Telegram-бота «Глаз Бога» в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка.

«Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации», - прокомментировал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

При этом от руководства Сбербанка пока не поступало никаких официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что полицейские провели обыск в квартире администратора бота и увезли того «в неизвестном направлении». По информации его адвоката, уголовное дело расследуют столичный главк СК РФ при поддержке ФСБ. При этом его подробностями защита не владеет.

В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, которые собирают персональные данные по базам данных: Smart Search Bot, «Архангел», Mail Search Bot и How To Find Bot.

Данные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь на несколько баз данных и социальные сети.