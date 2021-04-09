От Арктики до Камчатки: как проходит проверка боеготовности войск в самой большой стране мира

В Арктике подняты по тревоге расположенные там ракетные полки ПВО Северного флота. Расчеты зенитных систем С-300 и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие объектов от воздушного нападения. Все это часть плановой контрольной проверки, которая сейчас проходит во всех военных округах и касается всех и видов и родов войск.

Под прикрытием с воздуха морская пехота высаживается на берег. И сразу вступает в бой. С условным противником. На помощь первой группе десантников приходит вторая. десантируются с Ан-26.

Также прямо с воздуха в район проведения учебной операции забрасывают боевые машины десанта - тяжелые БМД грациозно снижаются на парашютных платформах, приземляются - и тут же готовы к бою.

Сигнал тревоги на рассвете звучит и для военнослужащих на Сахалине. Высшая степень боевой готовности: за считанные минуты - на позициях бронетехника, а оружие - в руках солдат.

Повышенное внимание - Восточному военному округу. Там проверка проходит под личным контролем начальника генерального штаба Валерий Герасимов. В составе комиссии также заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Юнус Бек Евкуров. В Хабаровске они приняли доклад командующего округом и проверили объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

Во второй день визита глава генштаба посетил Уссурийск. В 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Валерию Герасимову о ситуации докладывал командующий ВДВ Андрей Сердюков. Бригада на три четверти укомплектована самой современной техникой.

Для того, чтобы все бригады и части, стали образцовыми - как эта, 83-я, в Уссурийске - и существуют такие внезапные проверки боеготовности. Это отчет о проделанной работе в зимний период и одновременно экзамен - как повести себя в случае внезапного нападения противника.

А в Кемеровской области, где глубокие сугробы все еще скрывают под собой танки - на Полигоне Юргинский - развернулись самые жаркие баталии. Артиллеристы центрального военного округа утюжат позиции условного противника.

Не только на земле - и в воздухе! Проверка боеготовности касается всех родов и видов войск. Уральские летчики отработали дозаправку в воздухе - сложнейший элемент авиационного мастерства.

А в Ленинградской области трудилась армейская авиация. Экипажи ударных вертолетов ракетно-пушечным огнем уничтожили бронетехнику условного противника. Ложные цели имитировали тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны.

В Мурманской области войска ПВО по тревоге привели в готовность номер один зенитно ракетные комплексы С-400 и С-300

Ракетные установки С-300 приходят в боевое положение. На это потребуется лишь 10 секунд. Еще 17 секунд, и они готовы будут сделать залп!

Это уже модернизированные комплексы С-300ПМ2. Благодаря увеличенному радиусу действия радиолокационной системы они захватывают и ведут цели на расстоянии свыше 300 км, наблюдают воздушное пространство даже за пределами границ страны и обеспечивают защиту российской Арктики.

Проверяют боеготовность войск сейчас по всей стране. Масштабная проверка российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней в начале этой недели.