Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

От Арктики до Камчатки: как проходит проверка боеготовности войск в самой большой стране мира

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
13:40 09.04.2021
Масштабная проверка российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней в начале этой недели. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Арктике подняты по тревоге расположенные там ракетные полки ПВО Северного флота. Расчеты зенитных систем С-300 и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие объектов от воздушного нападения. Все это часть плановой контрольной проверки, которая сейчас проходит во всех военных округах и касается всех и видов и родов войск. 

Под прикрытием с воздуха морская пехота высаживается на берег. И сразу вступает в бой. С условным противником. На помощь первой группе десантников приходит вторая. десантируются с Ан-26.

Также прямо с воздуха в район проведения учебной операции забрасывают боевые машины десанта - тяжелые БМД грациозно снижаются на парашютных платформах, приземляются - и тут же готовы к бою.

Сигнал тревоги на рассвете звучит и для военнослужащих на Сахалине. Высшая степень боевой готовности: за считанные минуты - на позициях бронетехника, а оружие - в руках солдат.

Повышенное внимание - Восточному военному округу. Там проверка проходит под личным контролем начальника генерального штаба Валерий Герасимов. В составе комиссии также заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Юнус Бек Евкуров. В Хабаровске они приняли доклад командующего округом и проверили объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

Во второй день визита глава генштаба посетил Уссурийск. В 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Валерию Герасимову о ситуации докладывал командующий ВДВ Андрей Сердюков. Бригада на три четверти укомплектована самой современной техникой.

Для того, чтобы все бригады и части, стали образцовыми - как эта, 83-я, в Уссурийске - и существуют такие внезапные проверки боеготовности. Это отчет о проделанной работе в зимний период и одновременно экзамен - как повести себя в случае внезапного нападения противника.

А в Кемеровской области, где глубокие сугробы все еще скрывают под собой танки - на Полигоне Юргинский - развернулись самые жаркие баталии. Артиллеристы центрального военного округа утюжат позиции условного противника.

Не только на земле - и в воздухе! Проверка боеготовности касается всех родов и видов войск. Уральские летчики отработали дозаправку в воздухе - сложнейший элемент авиационного мастерства.

А в Ленинградской области трудилась армейская авиация. Экипажи ударных вертолетов ракетно-пушечным огнем уничтожили бронетехнику условного противника. Ложные цели имитировали тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны.

В Мурманской области войска ПВО по тревоге привели в готовность номер один зенитно ракетные комплексы С-400 и С-300

Ракетные установки С-300 приходят в боевое положение. На это потребуется лишь 10 секунд. Еще 17 секунд, и они готовы будут сделать залп!

Это уже модернизированные комплексы С-300ПМ2. Благодаря увеличенному радиусу действия радиолокационной системы они захватывают и ведут цели на расстоянии свыше 300 км, наблюдают воздушное пространство даже за пределами границ страны и обеспечивают защиту российской Арктики.

Проверяют боеготовность войск сейчас по всей стране. Масштабная проверка российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней в начале этой недели. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.