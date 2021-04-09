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Новый Ил-96-300 впервые поднялся в воронежское небо

Тимур Шерзад
13:10 09.04.2021
Сам полет длился около двух часов. Полетное задание было полностью выполнено. 
Новый Ил-96-300 впервые поднялся в воронежское небо
© Фото: ОАК
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Сегодня совершил первый полет очередной серийный авиалайнер Ил-96-300, собранный на Воронежском авиационном заводе. Пройдя цикл заводских испытаний, самолет будет передан заказчику. 

«Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70 процентов работников предприятия заняты именно на этом проекте. ВАСО обладает уникальными компетенциями производства пассажирских широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96», - рассказал управляющий директор Воронежского акционерного самолетостроительного общества Фарит Шарафеев.

Новый самолет пилотировал экипаж под командованием летчика-испытателя 1-го класса Александра Молокостова. 

В высотном диапазоне от пяти до девяти километров проверялись различные параметры самолета - устойчивость, управляемость, работа систем и силовой установки. Снизившись, экипаж проверил радиотехнические средства захода на посадку. 

Сам полет длился около двух часов. Полетное задание было полностью выполнено. 

Новый Ил-96-300 оснащен современнейшими системами и оборудованием, соответствующим международным стандартам. Новый, например, пилотажно-навигационный комплекс. Даже новая технология окраски несет дополнительную функцию - обеспечивает часть защиты планера. 

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