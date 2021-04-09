Российские ученые научились диагностировать рак с помощью спящих под наркозом крыс

Технология обнаружения онкологических заболеваний с помощью крыс показала свою эффективность. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований.

«В эксперименте, который проводился в Новгородской области в декабре 2020 года, индивидуально обследован 1761 доброволец. В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70 процентов пациентов, отнесенных к группе риска по результатам скрининга», - сказали РИА Новости в фонде.

Наличие или отсутствие рака ученые определяли через анализ выдыхаемого пациентами воздуха. Его пробы исследовали с помощью крыс, погруженных в состояние наркоза, с внедренной в их мозг матрицей микроэлектродов. Затем полученные данные отправляли на сервер Южного федерального университета, где их обрабатывала нейросеть.

Отмечается, что риск развития онкозаболеваний был выявлен у 77 добровольцев. Рак легких был подтвержден у 71% пациентов, находящихся в группе риска. Рак желудка - у 77%

Технология такого скрининга была разработана в 2016-2019 годах, в 2020-2021 годах ученые создали биочип. Он необходим, что определять в воздухе вещества, которые не могут быть обнаружены другими приборами.