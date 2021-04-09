ОПК В МО РФ сообщили о разработке новейшего тяжелого робота разминирования Анна Назайкина По данным Минобороны, в 2022 году планируется выпустить первые опытные образцы нового изделия. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования разрабатывают в интересах российских Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «766 управление производственно-технологической комплектации», где происходит выпуск робототехнических комплексов различного назначения. «В ходе заслушивания министром обороны РФ докладов руководства предприятия и руководства центральных органов управления Миноброны начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжелых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин», - говорится в сообщении ведомства. По данным Минобороны, в 2022 году планируется выпустить первые опытные образцы нового изделия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика