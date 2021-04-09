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В МО РФ сообщили о разработке новейшего тяжелого робота разминирования

Анна Назайкина
11:39 09.04.2021
По данным Минобороны, в 2022 году планируется выпустить первые опытные образцы нового изделия.
В МО РФ сообщили о разработке новейшего тяжелого робота разминирования
© Фото: ТРК "Звезда"
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Новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования разрабатывают в интересах российских Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «766 управление производственно-технологической комплектации», где происходит выпуск робототехнических комплексов различного назначения.

«В ходе заслушивания министром обороны РФ докладов руководства  предприятия и руководства центральных органов управления Миноброны начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжелых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин», - говорится в сообщении ведомства.  

По данным Минобороны, в 2022 году планируется выпустить первые опытные образцы нового изделия.

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