Армия Минобороны расширит линейку военных роботов Тимур Шерзад Об этом рассказал Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения Гособоронзаказа предприятием 766 УПТК, где разрабатываются и производятся боевые роботы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России продолжит расширять линейку военных робототехнических комплексов. Об этом рассказал Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения Гособоронзаказа предприятием 766 УПТК, где разрабатываются и производятся боевые роботы. «Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые безусловно сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы разминирования и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», - сказал глава оборонного ведомства. Напомним, выпускаемые на предприятии 766 УПТК «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении ВС России. «Уран-6», к примеру, предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления. На данный момент он был испытан в реальных условиях Сирии и Нагорного Карабаха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика