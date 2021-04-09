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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботам

Анна Назайкина
11:10 09.04.2021
На предприятии по их производству главе оборонного ведомства показали уже стоящие на вооружении комплексы «Уран-14» и «Уран-6».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет, как выполняется госборонзаказ по производству боевых роботехнических систем. На предприятии по их производству главе оборонного ведомства показали уже стоящие на вооружении комплексы «Уран-14» и «Уран-6». Шойгу также осмотрел новый боевой комплекс «Уран-9», восемь единиц которого были переданы Минобороны в январе.

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые безусловно сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы (разминирования. Прим. ред.) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», - заявил он.

В ходе совещания, которое министр провел на базе предприятия, Сергей Шойгу отметил что начавшиеся серийные поставки робототехнических комплексов в войска - это уже большой успех, однако многое еще предстоит сделать в этом ключевом направлении.

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