Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет, как выполняется госборонзаказ по производству боевых роботехнических систем. На предприятии по их производству главе оборонного ведомства показали уже стоящие на вооружении комплексы «Уран-14» и «Уран-6». Шойгу также осмотрел новый боевой комплекс «Уран-9», восемь единиц которого были переданы Минобороны в январе.
«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые безусловно сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы (разминирования. Прим. ред.) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», - заявил он.
В ходе совещания, которое министр провел на базе предприятия, Сергей Шойгу отметил что начавшиеся серийные поставки робототехнических комплексов в войска - это уже большой успех, однако многое еще предстоит сделать в этом ключевом направлении.