ОПК Шойгу посетил производство боевых роботов в Подмосковье Тимур Шерзад Глава Минобороны отметил серьезный прогресс на УПТК, подчеркнул факт начала серийных поставок комплексов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Кузьмин, Wikimedia Читайте нас на: Шойгу посетил производство боевых роботов в Подмосковье, чтобы проверить ход выполнения Гособоронзаказа. Визиту подверглось ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), там сегодня разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы. Глава Минобороны осмотрел производство образцы робототехнических комплексов «Уран» - это и робот-сапер «Уран-6», и пожарный «Уран-14», и боевой робот «Уран-9». Также министр заслушал доклад гендиректора УПТК Дениса Горского, а по итогам поездки провел совещание, в котором приняли участие руководители предприятия, Минпромторга и Минобороны. «Оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа», - подчеркнул Шойгу на открытии совещания. Глава Минобороны отметил серьезный прогресс на УПТК, подчеркнул факт начала серийных поставок комплексов. «Был тут несколько лет назад, видел то, что тут было. Сейчас слова благодарности тем, кто все это делал», - сказал Шойгу. Он упомянул и то, что предприятие разрабатывает новых боевых роботов, то, что многое находится в стадии испытаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика