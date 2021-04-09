В акватории Черного моря прошли совместные антитеррористические учения «Лагуна-2021» силовых структур Крыма и Краснодарского края

В акватории Черного моря, недалеко от Сочи, прошли совместные учения силовых структур Республики Крым и Краснодарского края. Маневры Пограничного управления, ФСБ России, МВД, МЧС, подразделения Росгвардии, а также региональных органов исполнительной власти состоялись в период с 7 по 8 апреля 2021 года.

По замыслу учений круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта Сочи, захватили «террористы», экипаж и пассажиры были взяты в заложники.

Совместный оперштаб в кратчайший срок оценил сложившуюся ситуацию, спланировал и провел операцию по нейтрализации «террористов». Все заложники были освобождены.

В ходе маневров сотрудники силовых ведомств отработали порядок действия по пресечению террористического акта, проведению контртеррористической операции по нейтрализации злоумышленников и освобождению заложников на судне в море.

По окончании учений были проведены мероприятия по минимизации последствий «террористического акта»: разминирование судна, а также предотвращение разлива нефтесодержащих продуктов.

Руководство оперативного штаба отметило высокую слаженность участников маневров, а также их готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.