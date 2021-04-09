Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В акватории Черного моря прошли совместные антитеррористические учения «Лагуна-2021» силовых структур Крыма и Краснодарского края

Олеся Степакова
10:56 09.04.2021
По замыслу маневров круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта города Сочи, захватили «террористы», экипаж и пассажиры были взяты в заложники.
В акватории Черного моря прошли совместные антитеррористические учения «Лагуна-2021» силовых структур Крыма и Краснодарского края
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В акватории Черного моря, недалеко от Сочи, прошли совместные учения силовых структур Республики Крым и Краснодарского края. Маневры Пограничного управления, ФСБ России, МВД, МЧС, подразделения Росгвардии, а также региональных органов исполнительной власти состоялись в период с 7 по 8 апреля 2021 года.

По замыслу учений круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта Сочи, захватили «террористы», экипаж и пассажиры были взяты в заложники.

Совместный оперштаб в кратчайший срок оценил сложившуюся ситуацию, спланировал и провел операцию по нейтрализации «террористов». Все заложники были освобождены.

В ходе маневров сотрудники силовых ведомств отработали порядок действия по пресечению террористического акта, проведению контртеррористической операции по нейтрализации злоумышленников и освобождению заложников на судне в море.

По окончании учений были проведены мероприятия по минимизации последствий «террористического акта»: разминирование судна, а также предотвращение разлива нефтесодержащих продуктов.

Руководство оперативного штаба отметило высокую слаженность участников маневров, а также их готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.