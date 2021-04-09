Армия Хабаровск, Уссурийск, Сахалин: начальник Генштаба проверяет готовность войск ВВО Тимур Шерзад Алексей Казанников Проверки ведет комиссия Генштаба. Военнослужащие оперативно выдвинулись на полигоны, где выполнили стрельбы изо всех видов вооружения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Сахалине боеготовность соединений Восточного округа проверяет комиссия Генштаба. Военнослужащие оперативно выдвинулись на полигоны, где выполнили стрельбы изо всех видов вооружения. Комиссию возглавляет начальник Генштаба Валерий Герасимов. «Из-за очень насыщенного графика визиты главы Генштаба Валерия Герасимова - это постоянные перелеты на вертолетах, из одного штаба в другой, из одной воинской части в другую. Но, по сути, это - единственная возможность целиком огромный Восточный военный округ», - прокомментировал корреспондент «Звезды». Накануне Герасимов посетил Хабаровск, где проверил в том числе объекты инфраструктуры военных городков, а сегодня объект инспекции - Уссурийск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика