Хабаровск, Уссурийск, Сахалин: начальник Генштаба проверяет готовность войск ВВО
Проверки ведет комиссия Генштаба. Военнослужащие оперативно выдвинулись на полигоны, где выполнили стрельбы изо всех видов вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Сахалине боеготовность соединений Восточного округа проверяет комиссия Генштаба. Военнослужащие оперативно выдвинулись на полигоны, где выполнили стрельбы изо всех видов вооружения. Комиссию возглавляет начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«Из-за очень насыщенного графика визиты главы Генштаба Валерия Герасимова - это постоянные перелеты на вертолетах, из одного штаба в другой, из одной воинской части в другую. Но, по сути, это - единственная возможность целиком огромный Восточный военный округ», - прокомментировал корреспондент «Звезды».
Накануне Герасимов посетил Хабаровск, где проверил в том числе объекты инфраструктуры военных городков, а сегодня объект инспекции - Уссурийск.