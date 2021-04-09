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Стартап Маска показал обезьяну, играющую в видеоигры силой мысли

Светлана Иванова
10:47 09.04.2021
Нейронные нити в мозг макаке вживили за шесть недель до съемки.
© Видео: Neuralink, YouTube © Фото: neuralink.com
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Макака научилась играть в видеоигры после вживления в ее мозг чипа, разработанного компанией Neuralink Илона Маска. Видеозапись, на которой запечатлено, как девятилетний примат по имени Пейджер играет в игры, опубликовано в блоге и в YouTube аккаунте Neuralink.

Сначала макака при помощи джойстика перемещала курсор вслед за оранжевым квадратом, затем джойстик убрали, включили игру MindPong, представляющую собой симулятор пинг-понга, и примат принялся управлять ей с помощью силы мысли.

Во время игры к мозгу обезьяны был подключены датчики, фиксирующие активность мозговой деятельности.

Нейронные нити в мозг обезьяне вживили за шесть недель до съемки.

«Обезьяна в прямом смысле слова телепатически играет в видеоигру при помощи мозгового чипа!» — написал Маск на своей странице Twitter.

О том, что специалистам Neuralink удалось вживить имплант обезьяне в череп, что позволило ей играть в видеоигры, стало известно еще в феврале после соответствующего сообщения главы компании.

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