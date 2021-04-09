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Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19

Анна Назайкина
10:19 09.04.2021
По данным британских исследователей, каждый пятый инфицированный коронавирусом испытывает потерю вкусовых ощущений и обоняния.
Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Более 50% людей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов инфекции, среди симптомов COVID-19 наиболее распространены кашель, повышенная утомляемость и головная боль. Об этом сообщает Daily Mail.

«Инфицированные COVID-19 чаще всего сообщают о классических симптомах - усталости, головной боли и кашле, в то время как только каждый пятый испытывает потерю вкуса или запаха. Около половины опрошенных не сообщали о каких-либо симптомах даже при высоком уровне вируса в их организме. Это подчеркивает, что люди могут неосознанно заразиться вирусом и потенциально передать его другим», - рассказала сотрудник Управления национальной статистики Сара Крофтс.

Таким образом, опрос, в котором с декабря 2020 года по март 2021 года участвовали 10 тысяч британцев, показал, что бессимптомная передача коронавируса встречается гораздо чаще, чем считалось ранее.

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