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Защитить арктическое небо: подразделения ПВО Северного флота подняты по тревоге

Тимур Шерзад
10:13 09.04.2021
Мероприятия проходят в рамках запланированной контрольной проверки за зимний период обучения.
Защитить арктическое небо: подразделения ПВО Северного флота подняты по тревоге
© Фото: Минобороны России
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Подразделения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота подняты по тревоге. Это произошло в рамках контрольной проверке Минобороны за зимний период обучения. 

Задействованные ракетные полки, части охраны и обеспечения привели себя в высшие степени боевой готовности и вышли в позиционные районы, где отработали решения задач ПВО.

Так, расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 прикрыли критически важные объекты от воздушного нападения условного противника. Для отработки отражения таких нападений был проведен ряд электронных пусков.

Проверка позволила провести анализ состояния подразделений и частей по самому широкому спектру вопросов - начиная от понимания военнослужащими требований руководящих документов, и заканчивая состоянием материально-технической базы, вооружения и техники. 

Всего мероприятия коснулись нескольких тысяч человек и полторы тысячи единиц техники. 

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