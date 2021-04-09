Защитить арктическое небо: подразделения ПВО Северного флота подняты по тревоге

Подразделения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота подняты по тревоге. Это произошло в рамках контрольной проверке Минобороны за зимний период обучения.

Задействованные ракетные полки, части охраны и обеспечения привели себя в высшие степени боевой готовности и вышли в позиционные районы, где отработали решения задач ПВО.

Так, расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 прикрыли критически важные объекты от воздушного нападения условного противника. Для отработки отражения таких нападений был проведен ряд электронных пусков.

Проверка позволила провести анализ состояния подразделений и частей по самому широкому спектру вопросов - начиная от понимания военнослужащими требований руководящих документов, и заканчивая состоянием материально-технической базы, вооружения и техники.

Всего мероприятия коснулись нескольких тысяч человек и полторы тысячи единиц техники.