Ученые нашли взаимосвязь между депрессией и преждевременным старением клеток

Люди, страдающие депрессией, склонны к преждевременному клеточному старению. К такому выводу пришли американские ученые. Они установили, что в анализах крови пациентов с таким заболеванием фиксируется повышенный уровень метилирования в некоторых участках ДНК.

В журнале Translational Psychiatry, где опубликовано исследование, сообщается, что метилирование - это процесс, в ходе которого меняется генетическая структура клетки. Для анализа ученые использовали GrimAge - специальный математический алгоритм, который позволяет установить примерную длительность жизни человека. Исследователи выяснили, что люди с депрессией чаще других подвержены преждевременной смерти.

Кроме того, депрессия, как известно, провоцирует многие заболевания: сердечно-сосудистые, диабет, болезнь Альцгеймера.