Победительница реалити-шоу «Защитники» может стать самым молодым начальником регионального штаба «Юнармии»

На Всероссийском образовательном форуме «Юнармии» который стартовал 7 апреля в Архангельске, делегатам предстоит решить не только организационные и методические вопросы, но еще и кадровые. В частности, на должность начальника регионального штаба в Твери, которая была вакантной, предложили кандидатуру 18-летней Виктории Апостоловой. Инициатива принадлежит первому заместителю начальника Главного штаба Движения Дарье Борисовой.

«Вика - одна из самых активных участниц "Юнармии". Она победила в реалити-шоу "Защитники" и в конкурсе "Большая перемена". Она из поколения self-made: стала лицом нашего Движения, ни одно знаковое мероприятие не проходит без ее участия. Вика росла на наших глазах, она знает механизмы работы "Юнармии" и, самое главное, она понимает, что нужно ее сверстникам. Мы все наблюдали за ее успехами и рады, что Движение дало вот такие вот плоды! Надеюсь, что Вика поможет сделать "Юнармию" еще лучше, возглавив один из региональных штабов», - отметила Дарья Борисова.

На открытии форума в Архангельске Виктория Апостолова выступила с докладом. Она рассказала о своем пути в «Юнармию». Девушка отметила, что он был не таким уж простым.

«В Движение я не могла попасть 2 года, так как в школе и поблизости от нее не было отряда. Но я продолжала работать и стремиться, чтоб моя мечта исполнилась. И вот в 2018 году с моими единомышленниками я создала сводный городской отряд, который существует и по сей день! В "Юнармию" я пришла осознанно, зная, что хочу получить от этого!», - пояснила она.

Виктория подчеркнула, что Движение нравится ей своей разнообразностью и тем, что оно является площадкой для самореализации ребят. Здесь есть много путей развития, начиная от строевой подготовки, заканчивая журналистикой и изобретениями.

«Благодаря своему стремлению я съездила в ВДЦ "Смена", МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", победила во множестве конкурсов и попала в Школу юных корреспондентов в городе Москве в ЦДЮ! Я очень долго думала, а стоит ли ездить из другого города на занятия и сейчас, спустя год, я с уверенностью говорю: "Да!". Благодаря Школе юных корреспондентов я побывала на "Танковом биатлоне", на Армейских международных играх, участвовала в телемосте с Калининградом и Севастополем, посетила множество мероприятий в Центральном академическом театре Российской Армии, провела 3 эфира в официальной группе "Юнармии" в одной из социальных сетей», - рассказала Виктория.

Согласно уставу «Юнармии», начальников региональных штабов выбирает слет. Возможно, уже в ближайшее время он соберется и в Твери, где и будет рассмотрена кандидатура Виктории Апостоловой. Если ее утвердят, девушка станет самым молодым руководителем регионального штаба за всю историю Движения.

В этом году Виктория Апостолова оканчивает школу и собирается поступать в один из столичных вузов на факультет журналистики. Она планирует и дальше активно участвовать во всех мероприятиях «Юнармии». А если возглавит региональное отделение в Твери, обещает «наладить коммуникацию с юнармейцами, потому что лучше всех знает, что нужно детям».

Напомним, образовательный форум «Юнармии: #СТАРТГОДАРЕГИОНОВ» проходит в Архангельске с 7 по 9 апреля. О важности взаимодействия регионов внутри Движения заявил 19 декабря 2020 года на Пятом внеочередном слете в Национальном центре управления обороной Никита Нагорный, которого тогда избрали новым начальником Главного штаба. Цель форума - создание механизмов и инструментов продвижения ценностей военно-патриотического воспитания граждан России через распространение передового опыта и практик Движения «Юнармия».