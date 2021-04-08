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СМИ: малоимущим россиянам могут предоставить льготы на электроэнергию

Виктория Ивашечкина
09:53 08.04.2021
Введение допльгот для возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы.
СМИ: малоимущим россиянам могут предоставить льготы на электроэнергию
© Фото: Dragos Gontariu, Unsplash
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Российские власти обсуждают вопрос введения дополнительных льгот на электроэнергию для малоимущих.

Отмечается, что на сегодняшний день государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих за счет перекрестного субсидирования - повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Введение допльгот для малоимущих возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы. Это предполагает снижение объемов перекрестного субсидирования. Следовательно, данная мера повлечет за собой повышение тарифов для обеспеченных граждан, передают «Известия». 

В начале марта текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении выплат на детей от трех до семи лет в семьях с доходом на душу населения менее прожиточного минимума.

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