Улучшенные боевые машины: танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО

Модернизированные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. В среду, 7 апреля, несколько десятков боевых машин прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения», - говорится в сообщении.

В данный момент идет погрузка танков на тралы для отправки их в место постоянной дислокации, рассказал «Звезде» командир танкового взвода Зиатдинов Дамир.

«Данные танки прибыли из Москвы прямиком из завода полностью укомплектованные вместе с ЗИП и своим оружием. Если сравнивать с предыдущими танками Т-72, то принцип управления немного другой, но в целом привыкнуть можно. Я обучался управлению как Т-72, как и Т-80. Для Дальнего Востока - это как раз тот танк, который здесь нужен, учитывая низкие температуры, влажность», - объяснил он.

Как сообщается, вскоре новые боевые машины начнут участвовать в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов округа, а также будут задействованы в репетициях и на самом Параде Победы 9 мая.

Т-80БВМ — модернизация танка Т-80БВ, которая включает установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У». Он состоит из визирного, тепловизионного, дальномерного каналов, а также канала управления ракетой.